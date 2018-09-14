高思博控收賄 黃偉哲駁抹黑手段無助增加選票

2018-09-14 13:19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對國民黨台南市長參選人高思博以2008年的牛頭牌舊案指控黃偉哲涉賄，對此，黃偉哲嚴正駁斥是抹黑手段，這樣的選舉手法會被選民唾棄，無助高思博選票增加。

黃偉哲並表示，當初－筆政治獻金因有問題也已經返還，没有政治獻金違法，「高」版自己想像關係圖從何而來？對於高的不實指控將會研議法律訴訟。

競選總部發言人郭國文及賴惠員也表示，該案在2010年法院就判決黃偉哲無罪定讞，也被民進黨政策會列為「本黨從政同志遭受檢調暨司法不公待遇」的案例，高思博為了選舉拿舊案重炒是很不道德的行為，也不會被選民接受。

賴惠員則說，近日高思博民調被林義豐超越正式成為老三，難道是因為對於選情太焦慮只好採取更極端的手段，病急亂投醫地負面攻擊。

郭國文指出，該案在2008年進入司法程序，經一審、二審判決無罪後法院即宣布黃偉哲無罪定讞，其清白經過司法的認證。2012年時國民黨立委參選人周賜海還以此案質疑黃偉哲，最後的選舉結果黃偉哲以兩倍以上的差距勝出，顯見選民也不能接受國民黨這種無的放矢的指控。無論在司法或社會信任上，黃偉哲都得到肯定，其操守不容質疑。

賴惠員表示，最新民調已顯示林義豐正式超越高思博，高思博淪為選戰「老三」，他是否因太擔憂選情而開始打泥巴仗，若被國民黨提名居然只能選到第三名，那真的會成為千古笑談。

賴惠員表示，儘管高思博內心焦慮，但以此事來惡意扭曲做出人格上的攻擊，還是相當不道德的，也十分不智。

郭國文並指出，此案在馬英九政府時期，就被法院判決無罪定讞，可說是經過最嚴厲的司法檢驗，也被民進黨政策會列為「本黨從政同志遭受檢調暨司法不公待遇」的案例，國民黨毫無理據質疑，相信社會大眾眼睛是雪亮的。