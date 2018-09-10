美國召回棄台3國使節關切 巴拿馬嗆美：尊重我們決定

美國大動作召回駐外人員，巴拿馬總統瓦雷拉發聲明，要求美國應尊重巴拿馬的決定。（歐新社）

2018-09-10 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕由於中南美洲國家接連與台灣斷交，引發美國關切，美國務院宣布，召回駐多明尼加大使、薩爾瓦多大使以及巴拿馬代辦，以了解派駐國與台灣斷交的決定，對於美國大動作召回駐外人員，巴拿馬總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）嗆美國應尊重巴拿馬的決定。

綜合媒體報導，去年6月，巴拿馬結束和我國逾百年的邦誼，轉與中國建交，時任美國駐巴國大使菲利（John Feeley）直到巴國宣布前1小時才獲悉，令美方相當不滿，多明尼加與薩爾瓦多也在今年5月、8月相繼與我斷交，美國對於自家「後院」頻遭中國挖牆腳一事相當關切，大動作召回這3國駐外人員，這是自蔡政府上台以來，美國行政部門首次就與台灣斷交的國家召回駐在國大使。

對於美國的舉動，巴拿馬總統瓦雷拉發表強硬聲明，聲明中提到「我們尊重其他國家的獨立決策，我們同樣要求其他國家永遠尊重我們的決策。」瓦雷拉強調：「主權獨立國家，我們將永遠根據巴拿馬自身利益做出決策」。

巴拿馬、多明尼加與薩爾瓦多聲稱，棄台擁中的決定，純粹是基於經濟現實－，中國已花費數以10億美元計的經費，在拉丁美洲各地興建港口、鐵路和其他工程。

中國人民大學國際關係教授時殷弘則認為，川普政府正強化其友台姿態，因為美方無法容忍中國擴張影響力，支持台灣對於維繫美國利益至關重要。美方可能削減對「棄台」國家的援助，同時升級美台關係，但北京可能再度壓縮台灣外交空間作為報復，甚至在經濟和軍事上加強施壓。