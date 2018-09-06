活絡竹縣農村經濟 鄭朝方提設跨縣市農作產銷平台

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方分享農業政見，他建議將農產賦予故事性與包裝設計，建立竹縣的獨特品牌，並透過跨縣市的「農作產銷平台」來行銷推廣。（圖由鄭朝方提供）

2018-09-06 12:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，5日陪同農委會主委林聰賢，到寶山鄉與在地產銷班、青年農民座談。鄭朝方分享他的農業政見表示，將農產賦予故事性與包裝設計，建立竹縣的獨特品牌，並透過跨縣市的「農作產銷平台」來行銷推廣。

鄭朝方認為，協助農民將產出的作物，銜接上一條完整的產業鏈，是扶植在地農業發展的命脈，尤其讓青年農民能發展加工、自創農產品牌等多元發展，也是農業轉型的重要關鍵。因此，未來當選縣長，將配合農委會的技轉政策，協助農民優先爭取品種權，同時鼓勵青農投入種苗業發展，來創造生產差異性，培養出競爭優勢。

青年農民座談上，也有農民對政府協助行銷、補助提出疑問。鄭朝方表示，新竹縣是農業大縣，應建立跨縣市的「農作產銷平台」，讓新竹縣各鄉鎮的農民緊密串連，延伸跨縣市治理概念，讓桃竹竹苗的農業發展連結起來，如此對於農作物生產過剩問題，也能更有效的找到解方。

「要讓科技人文結合農村文化」，鄭朝方認為，透過人文行銷概念，以「鄉鎮、作物、故事」串連的模式，促進新竹縣的農、林、漁業發展多元化，規劃出13鄉鎮市特有的休閒觀光風情。另外，鄭朝方也提出，配合中央的國土計畫法，未來將全面盤點新竹縣的農產、生態、復育等土地，解決農民的農地不足問題。