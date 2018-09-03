民進黨鄭朝方會勘油羅溪護岸談「護水」

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今天會勘頭前溪的上游、油羅溪溪岸。（圖由鄭朝方陣營提供）

2018-09-03 22:56

〔記者黃美珠／竹縣報導〕民進黨新竹縣長參選人鄭朝方陣營今晚發佈訊息表示，鄭朝方今天白天陪同第2河川局前往橫山鄉會勘油羅溪溪岸，現場居民紛紛反應油羅溪應加強河岸整治，維護橋墩不讓河水過度沖刷，以保障鄉親的生命財產安全。

該陣營表示，在場鄉親期許鄭朝方能夠真正落實新竹縣整體水系的規劃與整治，並結合中央提出的前瞻基礎建設計畫的水資源項目，提出新世代的想法，讓油羅溪岸能夠兼顧永續性及安全性地發展。

鄭朝方陣營提到他認為偉大的城市必有好的水資源建設，以不缺水、喝好水與親近水為主。

在農業大縣的新竹，水的應用也包括農業需求與妥善分配，否則將影響農作生產的品質。

最重要的是，縣民的生命財產安全是所有水資源建設規劃中的首要考量。他還說為了全面優化營養午餐的內容，生產出優質的食材，他將盤點全縣的水系，做整體規劃，達到水環境品質的提升。

該陣營表示，鄭朝方主張要透過綠色工法讓油羅溪水水流穩定，兼顧安全。因此在他的水綠帶政策中，要以綠色工法改造傳統「三面光」的水泥建造堤防，用「超級堤防」的概念以植被、綠樹將河岸打開。