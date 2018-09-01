蘇貞昌「擴大長者假牙補助」政策 侯友宜批「粗糙」

2018-09-01 18:00

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天對民進黨新北市長參選人蘇貞昌提出的「擴大長者假牙補助」政策開炮，質疑財源從哪裡來?侯友宜認為，曾經擔任過縣長的蘇貞昌，拿出這樣粗糙的政策，讓他覺得非常不可思議。

侯友宜中午走訪板橋「厚友誼」店家時說，全台已有5843處掛有「厚友誼」的小棧，未來希望有更多人加入；對於蘇貞昌「擴大長者假牙補助」政策，他說，新北市65歲以上長者超過50萬人，排除所得稅率20%的人口，還有約48萬人，換算需換整口假牙的約佔銀髮族13%、6萬人，一個人補助4萬，總預算將近25億元，且長輩還會越來越多。

侯友宜說，25億只是一個預算基礎，隨著長輩增加，金額會越疊越高，蘇貞昌應該要把財源，還有未來規劃講清楚，不是只有說補助長輩裝假牙，這樣太不負責任；且蘇貞昌擔任過縣長，行政經驗如此豐富的人，拿出這麼粗糙的政策，「非常不可思議」。

侯友宜強調，老人福利不只是社會福利的補貼，應該提供更多元性的關懷照顧；針對身體健康的銀髮族，要利用動健康、老人共餐讓銀髮族走出戶外。亞健康的族群，則是利用公共托老中心、日間照顧據點，或是衛生醫療體系，未來，他將會增加公共托老、以及日照中心等據點，讓長輩可以就近得到照顧，也減輕年輕人的負擔。