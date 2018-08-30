台北燈節被爆現金捐款流向不明、贊助不透明

今年台北燈節被議員質疑現金捐款流向不明。（資料照，記者王藝菘攝）

2018-08-30 19:08

〔記者蕭婷方、郭安家／台北報導〕2018年台北燈節雖然落幕，但後續爭議至今頻傳，今又遭指燈節現金捐款明細不僅未公開，1000多萬元流向不明、千萬標案也未依法執行，要求未來辦理所有節慶節目等活動，都應依照正常程序公開公告招標。對此，柯文哲則允諾，未來辦理所有節慶節目等活動，都應依照正常程序公開公告招標。

許淑華今於台北市議會市政總質詢時指出，台北燈節總支出為8587萬餘元，文化局與觀傳局踩街遊行、花車製作等標案，合計共有1075萬元以緊急採購名義沒公開招標，質疑市府規避採購法，獨厚特定廠商；其中，花車對外募款明明有300萬元，但實際委外製作費僅222萬餘元，尚有77萬元餘款未專款專用、不知花在何處。

許淑華也調閱資料發現，世大運現金捐款流向有問題。許調閱資料發現，燈節現金捐助部分有2768萬餘元，但廠商實際僅拿到1175萬元，剩餘1323萬元卻不知去向；詢問觀傳局，觀傳局卻稱商業機密，目前各筆捐助細項仍不得而知。

許質疑，依照「臺北市政府所屬各機關學校捐款收支管理要點」，各業務機關對於捐款的收支，應定期公告捐款者名單、金額及經費運用成果報告，且世大運捐款明細也都有公開，為何僅台北燈節不能公開。許並要求，觀傳局應公開台北燈節各筆企業捐款、贊助費用細項逐筆提供，未來辦理所有節慶節目等活動，都應依照正常程序公開公告招標。

對此，觀傳局長陳思宇說明，去年燈節由於廠商履約能力出問題，由於舉辦燈節時間與招標時間間隔太短，才會依照政府採購法採行緊急採購。柯現場也澄清，燈節合約出問題，市府都緊急救火，沒辦法。

至於現金捐款流向不明、明細未公開部分。陳思宇回，先前北市政風處都已經清查過；柯也說，今年燈節要提早作業，按部就班。

不過，許淑華則指，政風處查察燈節報告內容大多皆輕輕帶過，包含捐款流向也都沒說清楚，質疑市府官官相護、要柯送檢調比較快，稍後北市議員梁文傑也說，沒有取得別人同意才能公布款項，並主張往後北市府各單位募款，敢募款就要公布，若不願公布募款，就不要給標案。

對此，柯文哲則回應「好」，以後市政府所有捐款都要公布。