時力2縣議員參選人登記 黃國昌力挺再度「濕背」秀

時代力量在下屆苗栗縣議員選舉，於第4選區（竹南、後龍、造橋）、第5選區（頭份、三灣、南庄）分別推出宋國鼎、曾玟學參選，2人今天早上執行黨主席黃國昌（左三）、苗栗黨部主委邱顯智（右三）等人陪同下，完成登記（記者彭健禮攝）

2018-08-29 14:38

〔記者彭健禮／苗栗報導〕時代力量在下屆苗栗縣議員選舉，於第4選區（竹南、後龍、造橋）、第5選區（頭份、三灣、南庄）分別推出宋國鼎、曾玟學參選，2人今天早上執行黨主席黃國昌、苗栗黨部主委邱顯智等人陪同下，完成登記，並簽署三大承諾保證書，疾呼「陽光透明新議會，你我做夥來改變」。

三大承諾為，當選後定期向人民報告工作內容、公佈議員配合款流向、及不賄選、不包工程、不收回扣。宋國鼎、曾玟學表示，當選之後，一定落實三大承諾，並力促議會直播，打造陽光透明新議會，對選民負責。

黃國昌表示，這三大承諾，對時代力量而言，是最基本的要求，但在苗栗藍綠兩黨，卻出現因賄選當選無效者，可以繼續獲得提名，請兩大黨主席，向人民說清楚，「清廉」是不是僅是口號？

黃國昌說，新世代的台灣年輕人，已經厭倦了貪污賄選、魚肉鄉民的政治人物。苗栗有著美麗的土地，有著豐富的自然資源，如果不是貪腐的政客，掏空了苗栗，今天苗栗的鄉親，為什麼會背負這麼大的債務？為什麼看不到未來？這是時代力量決定要站出來改變，最重要的理由。

對於已登記參選苗栗縣長的徐定禎與前縣長劉政鴻「同框」，黃國昌指出，對時代力量而言，最重要的就是價值跟理念的堅持，徐定禎與劉政鴻兩者之間，是不是有什麼樣子的協議，或是什麼樣的交換，我們並不清楚。但是時代力量，走自己新政治的理念，絕對不會因為這樣有所偏移。

在激情過後，汗腺發達的黃國昌，上衣襯衫幾乎被汗水浸潤，再度上演「濕背」秀。