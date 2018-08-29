柯P：若沒網軍應該已死 但不想當白色恐怖力量教主

2018-08-29 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲在網路上擁有大批擁護者，柯文哲稱這些人為網路義勇軍，柯文哲對他們很感激，不過也知道這力量若失控有多可怕，直言不想成為「白色恐怖力量教主」。

據《鏡週刊》報導，柯文哲說，接連受到媒體、政論節目的攻擊，連他都受不了了，多虧義勇軍在網路上對他的護航，若不是他們，「我在政治上應該死好幾次了！」

但網路聲量過大容易變成網路霸凌，柯文哲說他也曾被提醒過，他自知也沒有去操弄，避免義勇軍失控成了民粹，直言他也不想變「白色恐怖力量的教主」。