到新黨黨慶喊「是中國人也是台灣人」 馬英九挨罵「漢奸」

新黨26日舉行25周年黨慶，前總統馬英九（右）出席，與新黨主席郁慕明（左）同台。（記者黃耀徵攝）

2018-08-26 19:03

〔記者林良昇／新北報導〕前總統馬英九今出席新黨25周年黨慶，他致詞時大談8年執政的政績，他也坦言，難免在一些政策上犯了錯誤，讓民眾感到不高興、憤怒，所以要表示歉意，並說「我們的國家是中華民國，我們每個人都是中國人﹔我們的家園是台灣，我們每個人也是台灣人」。但現場有新黨支持者不領情，罵馬「漢奸」、「不統不獨牆頭草」。

馬英九今出席新黨25周年黨慶大會，他致詞時表示，新黨創黨以來一向主張支持中華民國，推動兩岸和解合作，這也是他從事兩岸政策規劃以來的一貫立場，他8年總統任內，在「九二共識，一中各表」基礎下，推動兩岸和平發展，讓原本是衝突熱點、殺戮戰場的台灣海峽變成和平大道。

馬英九提到，他推動活路外交、外交休兵，贏得國際社會的尊重，跟邦交國互動頻繁，現在的執政者雖然兩岸維持現狀，但忽略原本的現狀是包括九二共識，讓雙方關係越來越冷淡，從冷和平變成冷對抗，兩岸關係陷入空前低潮，互信全無。

馬英九表示，邦交國的存在是中華民國被承認為主權國家非常重要的依據，蔡政府時期斷交的5個邦交國都在他上任之前、之初開始跟中共接觸，希望跟中共建交，中共回應說會傷害到兩岸關係，代表中共把兩岸關係看得很重要，才能在非常艱困的情況下，維持活路外交 ，雙方不會去拉攏對方的邦交國。

馬英九也提到，他擔心高中課鋼的的改變，並提及他到台南參加慰安婦銅像的揭幕典禮，馬強調，日本政府要做到道歉及賠償，是最起碼的要求，日本是大國，不該有迴避。

馬英九說，他在8年任期中，難免在一些政策上犯了錯誤，讓民眾感到不高興、憤怒，「我要表示歉意」，但大的方向，他跟新黨的主張一樣，支持中華民國，支持兩岸和解、和平、合作， 「我們的國家是中華民國，我們每個人都是中國人﹔我們的家園是台灣，我們每個人也是台灣人」，這才是最好的定位。

馬英九致詞結束後離開會場，有些新黨支持者以掌聲表態挺馬，也有些支持者罵馬「漢奸」、「不統不獨牆頭草」，高調嗆聲表達不滿，但馬始終掛著微笑，並沒有回應。

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