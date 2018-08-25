與友好第三勢力合作 宜市長江聰淵輔選時力

2018-08-25 13:11

［記者林敬倫／宜蘭報導］年底競選連任的民進黨宜蘭市長江聰淵，今到文昌廟為時代力量宜蘭市籍縣議員參選人林正芳站台，江聰淵說，他為黨外參選人站台不是第一次，不擔心黨紀處分；宜蘭縣民進黨部指出，為增加黨勝選基礎，只要是國民黨以外的友好第三勢力，黨員均可尋求合作；國民黨宜蘭市長參選人張森霖則批評，江的行為是政治騙術。

年底選戰，民進黨籍台北市議員高嘉瑜，因友好無黨籍的台北市長柯文哲，遭點名恐被黨紀處分，讓黨員是否能支持黨外參選人，成為熱議話題；江聰淵今前往宜蘭市文昌廟，為林正芳站台，與會除了有時代力量的縣議員、市民代表參選人，還有無黨籍羅東鎮長參選人、縣議員薛呈懿等人。

江聰淵身著時代力量T-shirt，與眾人前往文昌廟參拜，並高喊「林正芳凍蒜！」不過，並未跟著眾人遊街；江聰淵表示，林正芳提出的政見，與他對宜蘭市的願景是一致的，基於為城市舉才，沒有黨派的問題，他今天才會來站台，給予最大的支持。

江聰淵表示，平常就與黨內的參選人一起努力，他都會偕同一起掃街、拜票，不會忽略，支持黨外的參選人，上屆他選宜蘭市長時，就曾為無黨籍的候選人站台，有前例可循，黨部沒有明訂不能替黨外且理念相同的政黨或參選人站台，他不擔心會因此被黨紀處分。

宜蘭縣民進黨部主委黃建財指出，基於增加勝選基礎，只要是國民黨以外的友好第3勢力，黨員可以去站台，不會有違紀的問題。

張森霖認為，與誰合作是個人自由，但他批評，江聰淵主動站台的行為是政治騙術，既然是政黨政治，怎麼能主動為黨外參選人站台？他循規蹈矩，不會主動為黨外參選人站台，但歡迎理念相同的參選人找他幫忙或合作。