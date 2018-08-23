旗津設賭場構想遭抨擊 韓國瑜邀陳其邁一起辯論

2018-08-23 18:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜提出旗津設立觀光賭場的構想，今遭民進黨立委吳玉琴與「反賭博合法化聯盟」批評，韓國瑜反擊表示，他願意參加公開辯論，前提是陳其邁一起參加。

民進黨立委吳玉琴與「反賭博合法化聯盟」今召開記者會表示，目前僅有離島地區能開放設置觀光賭場，旗津本身是沙洲島，不適用離島條例，批評韓國瑜在未有任何法律許可的情況下，提出這個主張，「根本是開空頭支票」、侮辱高雄人。

對此，韓國瑜表示，他個人尊重「反賭博合法化聯盟」提出的反賭訴求，但必須抗議該聯盟執行長何宗勳對他的汙衊，他也願參加「反賭博合法化聯盟」提出的公開辯論，前提是陳其邁一起參加，大家用理性的態度來探討高雄旗津未來經濟發展的出路。

至於何宗勳抨擊韓國瑜，「不好好思考發展經濟的願景，只會滿口不切實際性幻想、設賭場」。韓國瑜反駁說，只有滿腦子「性幻想、設賭場」的人，眼睛看出去，才會認為別人都是「性幻想、設賭場」；對於愛情摩天輪，他的論述是要包裝愛河的愛情觀光產業鏈，提振高雄的觀光產業，何宗勳偏要扭曲成「性愛摩天輪」，他不禁懷疑「反賭博合法化聯盟」根本就是民進黨的附隨組織，一起抹黑他。

韓國瑜還原發展旗津觀光產業的說法，他表示，當初是說由於現在旗津1年少了100萬的觀光人次，他提出爭取旗津適用離島建設條例，希望打造旗津成為高雄唯一的全區免稅區，找回不斷流失的觀光客，當然離島建設條例不免會碰觸到賭場議題，但這部分還需要看旗津居民是否同意。

韓國瑜說，他提出旗津設立觀光賭場的構想，是拋磚引玉，要大家一起思考如何繁榮高雄，如何讓高雄的產業旺起來，觀光客能夠大量來高雄，讓市民賺錢。

韓國瑜認為，只要是合法的錢，高雄一定要去賺，尤其韓國、新加坡、澳門都設有觀光賭場，日本首相安倍也剛剛核准設立3家觀光賭場，合法的錢，為什麼高雄不能賺？