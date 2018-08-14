延攬孫大千助陣 陳學聖：空戰大加分

陳學聖頻跑固本會報，今在會上酸楊麗環撕裂泛藍，影射她太迷信。（記者許倬勛攝）

2018-08-14 14:41

〔記者許倬勛／桃園報導〕換將、脫黨參選問題不斷，藍營桃園市長選情雪上加霜，為挽救低迷士氣為扭轉接低迷選情，陳學聖近期頻與泛藍大老同台，傅崐萁、馬英九等人都來力挺，期能抓牢樁腳，陳學聖透露，前立委孫大千同意擔任競選總部總幹事，可望激發最棒化學效應，也呼籲楊麗環早日回頭，切勿一意孤行。

前立委楊麗環退出國民黨，傳有意角逐百里侯寶座，週六將宣布決定，為市長選情增添變數，陳學聖批她執意參選是忘本、不懂感恩的行為，籲她趕緊回頭，畢竟「慈鳥有反哺之恩、羔羊有跪乳之義」。

陳學聖會後透露，孫大千點頭同意助選，孫熟悉網路大數據操作，很有信心提升空戰實力、增加議題的廣度深度，激發最棒的化學效應；十六日將公布政策白皮書首部曲，由國民黨不分區立委的邱文彥擔任總召集人。

陳學聖說，眼下母雞帶小雞、小雞拱母雞之勢形成，街頭巷尾隨處可見市議員與他合掛的競選看板，倒吃甘蔗非難事，唯一美中不足的就是獨缺楊麗環，「就算我民調只有16%，也是比她高，再次強調大局為重」。

今年四月樂托邦國際音樂季在楊梅埔心牧場舉辦，吸引三萬樂迷朝聖，卻引發附近居民強烈反彈，揚言抵制大型音樂活動進駐楊梅，對此陳學聖表示，是鄭市府團隊未妥善溝通，觀旅局又說屬於民間機構營利行為，拚命切割、大玩兩面手法，實在很可惡，選上後會持續鼓勵音樂活動進駐，但絕不會胡亂撒錢，且會做好規範與溝通。

陳學聖說，為滿足地方上的文化需求，上任後會蓋一座展演中心，複製擔任文化局長的經驗，最快二年內就可完工，請楊梅鄉親拭目以待。