小英過境美國 百瑞人瑞也到場為總統打氣

百歲人瑞台僑蔡黃瑞雲特地坐輪椅來為總統打氣，令蔡總統特別感動。（圖擷自王定宇臉書）

2018-08-13 13:19

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統「同慶之旅」在美西時間12日抵達首站洛杉磯，有百歲人瑞到場為總統打氣，晚間僑宴座無虛席，包括美國眾議院外委會主席羅伊斯、眾議員趙美心及薛曼等人也到場，其中，薛曼更直接表達歡迎蔡總統前往華府訪問。

據本報報導，蔡總統抵美後，不同以往總統過境時的低調，這次總統在洛杉磯停留期間活動公開，僑宴也開放媒體全程採訪；民進黨立委王定宇也透露，許多台灣人都到洛橋中心迎接總統的來訪，甚至還有百歲人瑞台僑蔡黃瑞雲特地坐輪椅來為總統打氣，令蔡總統特別感動。

除了台僑外，更有來自中國的異議份子，在蔡總統下榻的飯店前，齊舉著「熱烈歡迎自由民主台灣總統蔡英文訪美」、「海外民運支持蔡英文」等口號。

僑宴上，長期支持台灣的羅伊斯，即將卸下眾議員職務，他細數與台灣之間的深厚淵源，包括在國會推動通過台灣旅行法等歷程，並強調應加強更緊密的台美關係。

華裔的趙美心提到初識蔡英文時即對其學經歷印象深刻，並高度肯定台灣出現第一位女性總統，她同為女性也感光榮。她並說，美國國會對於有關台灣的議案，總有強大的支持力量，她會繼續支持這樣的支持，並強化雙邊關係。