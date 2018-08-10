捕蜂捉蛇分家 柯當年開第一槍 六都卻只有北市未落實

2018-08-10 18:30

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市長柯文哲上任後宣布要砍警消27項冗事，包含捕蜂捉蛇等全都要回歸權責單位，開出「回歸專業第一槍」，去年底行政院長也表示，捕蜂捉蛇業務回歸專責單位農委會。不過，北市議員陳政忠今於議會質詢時指出，北市消防員值勤時一半以上時間仍忙於捕蜂捉蛇，六都僅北市沒落實分家，要消防局好好檢討。

北市消防員一年約捕蜂4000多件、抓蛇2000多件，北市原因應消防員辛勞，原本捕蜂捉蛇預算由動保處編列預算招標。但市長柯文哲日前怕動保處沒有人力、民間人士無法達到民眾需求，還是較信任消防局執行能力，旺季補助義消處理。從今年4月起，捕蜂捉蛇轉移自動保處，早上8點至晚間10點，由義勇特工負責；晚間10點至早上8點，則由消防局負責。

陳政忠調閱資料指出，捕蜂捉蛇雖號稱分家，但消防員日間也是必須捕蜂捉蛇，從4月到7月底，就有159件，平均1個月達40件；進一步統計消防員日間出勤，執行捕蜂捉蛇業務比例平均竟達53.2%。

對此，動保處說明，原先規劃捕蜂捉蛇由動保處負責，但考慮市民便利性與統一性，才會請消防局協助辦理。消防局長吳俊鴻僅回應，今年年底將會再檢討，將會討論如何慢慢將業務轉移至動保處。

此外，北市議員林國成昨也指出，北市消防人力嚴重不足、工作風險又高，但消防局危險加給卻是連年「試辦」、未能常態化，與警察的加給、津貼補助不同，認為十分不合理。對此，消防局長吳俊鴻表示，危險加給常態化公文現已送中央，明年應確定能常態化。