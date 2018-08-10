百萬人向救國團申請退費？ 黨產會痛批：製造假議題

救國團總部。（資料照）

2018-08-10 12:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會認定救國團為國民黨之附隨組織，凍結名下56億元資產禁止處分，救國團卻傳出爆發百萬人退費、轉班等消費糾紛；黨產會發言人施錦芳今日受訪痛批，「若真有百萬人次去救國團退費，現在救國團還能運作嗎？」救國團不要製造假議題，用動輒百萬混淆視聽、蠱動民心，這對救國團不會是一件好事。

施錦芳強調，救國團是擁有56億元資產的單位，竟然完全沒有負債，目前在台灣社會一個企業有龐大資產，卻沒有負債的是屈指可數，黨產會要跟所有消費者講，救國團所有發出去的運動券、補習券、健身券、旅遊券，及各式各樣票券，短期內不會受到影響，只要救國團能夠盡早提出一個平均數。

施錦芳指出，在8月8日當天與救國團協商中，已告知救國團必須提出一筆預估數，我想社會大眾都很喜歡運動及學習，不會因為救國團被認定為附隨組織，就有什麼媒體形容的有百萬人次要來退費。

「若真有百萬人次去救國團退費，現在救國團還能運作嗎？」施錦芳駁斥，奉勸救國團不要製造假議題，若有特定消費者真有需要，也在8日協商中，要求救國團提出一個具體可行數字。

施錦芳說，原本是希望救國團今天提出，以利盡快處理退費事宜，結果救國團說要到下星期，現在又說要到20幾日才能提出，「救國團何時能預估退費數字？救國團是希望全部消費者都去辦退費呢？還是救國團希望秉持服務青年、服務社會精神，讓整個運動中心、學習中心、青年活動中心能持續營運？」到目前為止，本會從媒體報導的訊息感到非常疑惑。

她強調，所有運動中心、學習中心只要在合法、合理情況下，黨產會都會允許運作，另外，8月7日委員會議認定救國團是國民黨之附隨組織，委員也一再叮囑本會同仁，主管機關認定救國團合法、合理營運情況下，要保障消費者、員工及講師權益，也授權處理救國團在8月底前提出的必要營運費用許可。

施錦芳質疑，從8月7日認定至10日這幾天，有多少人去跟救國團申請退費，救國團統計不出來？未來兩三天預估多少也沒有，然後就說動輒百萬來混淆視聽，用這些講法來蠱動民心，對於救國團不會是一件好事。

她表示，可以體會救國團對被認定有不滿聲音，黨產會的行政處分是有憑有據，救國團應把精神花在處理8月份還有多少薪水要付，以及解決過去積欠員工的薪水，救國團應盡快申請許可。