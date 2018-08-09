輔選被拱「再選一次」？ 馬英九：謝謝關心

馬英九和攤商握手。（記者楊金城攝）

2018-08-09 10:22

〔記者楊金城／台南報導〕為拉抬國民黨台南市長參選人高思博選情，前總統馬英九昨晚陪高思博一起逛武聖夜市，今早7點半再陪高思博來到新營第一市場掃街向買菜的鄉親和攤商問候拉票，不少媽媽粉絲爭著和他握手，有二位鄉親當面向他建言：再選一次（總統），馬英九說，謝謝大家關心。

馬英九來到菜市場後，與高思博、國民黨市議員蔡育輝第一次吃羊肉湯當早餐，他說，非常好吃很棒。

逛市場時，馬英九一一向鄉親問候，問攤商生意，還巧遇與台北市長柯文哲同名同姓的「新營柯p」雞肉販柯文哲。馬英九逛市場開心花了200元買了干貝醬和油飯。許多媽媽粉絲搶著握手、合照，甚至來個大擁抱，他來者不拒，神情十分高興，有二位媽媽勸進馬英九「再選一次」，他笑著說，謝謝關心。

馬英九隨後到新營濟安宮贈送「濟世安邦」匾額，也與高思博在廟埕舉辦繁榮大新營座談，馬英九批評總統蔡英文把兩岸關係搞壞，他說，逛市場時有攤商跟他說兩岸關係不好，大家都受害，這麼簡單的道理，為何蔡政府不了解？

馬英九接著陪高思博到柳營代天院、鹽水護庇宮、大眾廟、新營太子宮拜廟，向鄉親拉票，晚上6點也要與國民黨地方幹部便當會，一整天為高思博助選行程搞的像「選總統」一樣。

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媽媽熱情擁抱馬英九。（記者楊金城攝）

馬英九（右二）逛新營市場開心買了干貝醬。（記者楊金城攝）

馬英九（右二）到新營濟安宮贈送「濟世安邦」匾額，捐獻香油錢。（記者楊金城攝）

馬英九（中）來到菜市場後，與高思博、國民黨市議員蔡育輝第一次吃羊肉湯當早餐。（記者楊金城攝）