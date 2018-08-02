明確表態 賴清德：2020挺小英競選總統連任

2018-08-02 20:47

〔記者李欣芳／台北報導〕儘管綠營有基層支持者及民進黨大老期待行政院長賴清德出馬角逐下屆總統，不過，賴揆今晚明確表態，2020年的總統大選挺蔡英文總統競選連任。至於是否角逐2024年總統大位？賴揆笑說，2024還很久，他認為不是現在應該討論的。至於年底縣市長選舉，賴揆坦言，民進黨目前在宜蘭縣是遇到比較大的挑戰。

民視新聞台今天專訪賴揆，預計晚間10時播出，並已在晚間新聞時段搶先播出，對於近來有民調顯示賴清德的聲望壓過蔡總統，下屆總統大選惟有賴清德出馬才會打贏選舉，賴揆說：「對2020我已多次公開講過，我是支持蔡英文總統的！」

主持人追問：「那2024呢？」賴揆笑說：「2024很久耶！談到2020已經夠遠了，談到2024更遠，那都不是我們應該要討論的。」

年底縣市長選戰 賴揆：宜蘭遇到較大挑戰

被詢及年底縣市長選戰，民進黨在台南市長選舉雖已提名立委黃偉哲參選，但遭受脫黨參選的前台南縣長蘇煥智挑戰，前立委許忠信也參選，綠營面臨分裂危機，賴揆則舉例說，每次的總統大選，台南市一定是最支持民進黨的縣市，他相信台南市民年底選戰會做出最正確的選擇，「我相信黃偉哲一定可高票當選」。

對於民進黨宜蘭縣長選舉遭遇藍營強勢挑戰，賴清德說，宜蘭確實目前我們是遇到比較大的挑戰，但代理縣長陳金德與民進黨的參選人陳歐珀，大家都團結在一起。

至於興建深澳電廠引發的爭議，賴清德說，讓深澳電廠持續興建，因為深澳電廠採取的是「超超臨界機組」，空污的排放標準與天然氣差不多，「我是新北市的小孩，我當行政院長，我不可能讓空污成為新北市鄉親最關切的議題」。