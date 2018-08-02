蘇貞昌當年低調做這件事 前鄉長感動到現在...

蘇貞昌（中）與仁和宮總幹事趙瑞昌（右）、前鄉民代表會主席邱進昌（左）名字裡都有「昌」，3人當場組成「衝衝衝」3人組，希望大家年底一起衝，一起讓新北市更新更好。（記者林欣漢攝）

2018-08-02 17:01

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天前往新北市貢寮仁和宮參拜媽祖，祈求風調雨順，隨後與在地仕紳、鄉親座談。前貢寮鄉長陳世男回憶，蘇貞昌在台北縣長任內默默地探查地方需要，當時福隆國小數十年沒有風雨操場，每次下雨小朋友都只能被關在教室，蘇貞昌當場允諾要在陳世男鄉長任內完工，後來不只如期完工，到現在風雨操場每天都在使用。

陳世男說，當年正是因為蘇貞昌優秀的政績，才讓他當選貢寮幾十年來唯一一席的民進黨籍鄉長。他還分享另一個故事，當年海洋音樂祭很成功，但蘇貞昌卻選擇低調前往，不驚動任何人、也不願登台，蘇貞昌跟陳世男說，這個舞台是要留給全國年輕人跟音樂人一起演出精采。陳世男說，從中就可以看出蘇貞昌對地方的建設，希望這次蘇貞昌能帶新北市找回光榮。

除了陳世男，仁和宮總幹事趙瑞昌、前鄉民代表會主席邱進昌等人也熱情接待蘇貞昌，交換意見也為蘇貞昌加油打氣，由於3個人名字裡都有「昌」，3人當場組成「衝衝衝」3人組，希望大家年底一起衝，一起讓新北市更新更好。

趙瑞昌說，馬英九說要重啟核四是「練肖話」，台灣承受不了1次的核災，現在燃料棒要分7次運回美國，核四才能真正終結，蘇貞昌第一次到貢寮演講就是在仁和宮，他跟貢寮鄉親的感情深厚，希望大家要多加支持，貢寮也不會讓蘇貞昌失望。

最後蘇貞昌也向貢寮的鄉親說明他的政策主軸：他將用5個引擎推動都市再生；4個總體檢來檢視學校、公共設施、交通及陳年積案；3個關心來扶老攜幼，照顧長者與小孩；一鄉鎮一特色2.0來帶動產業創生，讓新北29區都有特色，最後也要打造新北市成為1000萬人的舞台，「54321，新北要第1」 ，讓新北從六都後段班變成第1名。