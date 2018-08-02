台南市議員選戰 國民黨徵召3新人參選

國民黨徵召三名新人投入南市議員選戰，包括新豐區（南關線）江國銘、善化與新化區黃俊勝及永康區李鎮國及三人。（右至左）（記者蔡文居攝）

2018-08-02 11:48

〔記者蔡文居／台南報導〕年底台南市議員選舉，國民黨議員有多人不再連任，國民黨在提名18人後，今天再公布徵召3名新人投入議員選戰，包括新豐區（南關線）江國銘、永康區李鎮國及善化、新化區黃俊勝3人。

國民黨台南市黨部主委謝龍介與3名新人李鎮國、黃俊勝、江國銘召開徵召參選記者會，包括市長參選人高思博、市議員蔡育輝也與會。

出身歸仁區的江國銘，36歲，長期從事社區營造，原為無黨籍，經謝龍介網羅加入國民黨並接受徵召。

來自新化區的黃俊策，62歲，曾任國民黨新化區黨部主任、新化鎮民代表、市議員林全忠服務處主任及日照中心主任。

李鎮國，53歲，為永康區復興里里長，擔任4屆里長，也是眷村故事咖啡館執行長。

謝龍介表示，目前民進黨四分五裂，這是20餘年來，國民黨在台南離執政最近的一次。國民黨要重新走入群眾，與大家呼吸同樣的空氣。

高思博說，3位同志都是黨內發現區域內最優秀的黨員，想為民服務，國民黨負責提出優秀人員為大家服務。他未來也會盡心盡力為3人輔選，希望獲得市民認同。

台南市議會應選57席，目前有53席，國民黨佔15席。國民黨這次議員選舉提名18人，徵召3人，共21人。