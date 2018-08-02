台南市議員選戰 國民黨徵召3新人參選

國民黨徵召三名新人投入南市議員選戰，包括新豐區（南關線）江國銘、善化與新化區黃俊勝及永康區李鎮國及三人。（右至左）（記者蔡文居攝）

2018-08-02 11:48

〔記者蔡文居／台南報導〕年底台南市議員選舉，國民黨議員有多人不再連任，國民黨在提名18人後，今天再公布徵召3名新人投入議員選戰，包括新豐區（南關線）江國銘、永康區李鎮國及善化、新化區黃俊勝3人。

國民黨台南市黨部主委謝龍介與3名新人李鎮國、黃俊勝、江國銘召開徵召參選記者會，包括市長參選人高思博、市議員蔡育輝也與會。

出身歸仁區的江國銘，36歲，長期從事社區營造，原為無黨籍，經謝龍介網羅加入國民黨並接受徵召。

來自新化區的黃俊策，62歲，曾任國民黨新化區黨部主任、新化鎮民代表、市議員林全忠服務處主任及日照中心主任。

李鎮國，53歲，為永康區復興里里長，擔任4屆里長，也是眷村故事咖啡館執行長。

謝龍介表示，目前民進黨四分五裂，這是20餘年來，國民黨在台南離執政最近的一次。國民黨要重新走入群眾，與大家呼吸同樣的空氣。

高思博說，3位同志都是黨內發現區域內最優秀的黨員，想為民服務，國民黨負責提出優秀人員為大家服務。他未來也會盡心盡力為3人輔選，希望獲得市民認同。

台南市議會應選57席，目前有53席，國民黨佔15席。國民黨這次議員選舉提名18人，徵召3人，共21人。

  • 國民黨南市黨部主委謝龍介及市長參選人高思博與三位徵召的議員參選人一起高呼口號。（記者蔡文居攝）

    國民黨南市黨部主委謝龍介及市長參選人高思博與三位徵召的議員參選人一起高呼口號。（記者蔡文居攝）

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