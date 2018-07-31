回應宣明智「檔次」問題 徐欣瑩：參選不分位置與身段！

民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩今早參加鳳蓮宮慶典時，回應竹科大老宣明智的說法表示，參選縣長沒有檔次的問題，只要是對全民好，沒有考慮任何的位置與身段！（圖由徐欣瑩團隊提供）

2018-07-31 14:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩今早參加鳳蓮宮慶典時，回應竹科大老宣明智認為她參選地方首長檔次太低的看法；她說，參選縣長沒有檔次的問題，只要是對全民好，沒有考慮任何的位置與身段！

新豐鄉鳳蓮宮今早舉辦觀世音得道日慶典，徐欣瑩出席慶典，並與華航董事長暨鳳蓮宮榮譽主委何煖軒、現任主委何啟煥等人共同獻花，表達敬意。

徐欣瑩表示，從政13年來持續深入地方關懷弱勢族群，努力協助新竹縣民解決各項交通壅塞、醫療資源缺乏、教育經費不足等問題；即使近2年她沒有公職身分，仍然在各地舉辦客廳會，與鄉親見面懇談。未來如果順利當選縣長，將恢復老人年金及營養午餐，持續照顧弱勢，讓縣民的日子更幸福。

宣明智昨天以國民黨新竹縣長參選人楊文科的競選總部顧問團總團長身分，表達對徐欣瑩的看法，認為她以往做得不錯，但參選地方首長檔次太低。

徐欣瑩對此回應，首先要澄清，民國黨不是國民黨離開出來的，是一群有志之士期望創造更好的台灣而創立，並邀請她加入，推舉她擔任黨主席。民國黨的理念是政黨合作，不再惡鬥；不分藍綠，跳脫傳統派系的立場，符合多數縣民對革新與進步的期待，台北市長柯文哲也表示支持與肯定。「只要對全民好，我們願意和任何政黨合作」。

徐欣瑩說，參選是希望能讓家鄉新竹縣變得更好，因此參選縣長沒有檔次的問題，只要是對全民好，沒有考慮任何的位置與身段。她說，尊重個人的選擇是民主政治的價值與意義。選舉即將開始，將持續耕耘，堅持到最後一刻。