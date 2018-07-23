出生率低怪她？！造橋鄉長瞎扯蔡總統沒生...

2018-07-23 13:09

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕步入高齡化社會，苗栗縣全縣銀髮族達8萬5千人，佔人口總數的16%，為推動阿公、阿嬤健康樂活觀念，苗栗縣政府衛生局及造橋鄉衛生所與育達科技大學休閒運動管理系合作，由師生進入社區帶動長輩運動，今早舉辦成果展。國民黨籍造橋鄉長黃純德鼓勵長輩多走多動之餘，話鋒一轉也公開對少子化的憂心，直言政府不斷鼓勵民間生育，還扯出：「但蔡總統自己不婚不生，怎麼有說服力。」

苗栗縣造橋鄉全鄉人口1萬2千多人，65歲以上高齡人口逾2千多人，近年出生率更持續下探，幾乎低於死亡率，因此照顧鄉內高齡長輩成為公所首重課題。造橋鄉公所及衛生所與鄉內的最高學府育達科技大學合作，從今年5月至今由休管系師生到社區內，帶領著長輩進行正確運動觀念。

42名阿公、阿嬤跟著小老師們活動筋骨，藉由體適能檢測及肌力運動課程，增加肌力延緩老化，今早在龍昇活動中心舉辦成果展，未來還將帶著這套運動舞蹈參加全國比賽。

造橋鄉長黃純德、苗縣長徐耀昌太太蔡麗卿今早也跟著長輩們活動筋骨，而本身育有2子1女3孫的黃純德也透露對全國出生率低表達憂心，他直言少子化已成為國家重要問題，政府雖祭出多項政策鼓勵生育但效果不彰，黃純德說，「但蔡總統自己不婚不生，怎麼有說服力。」