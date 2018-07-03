質疑中國介入管中閔案 賀德芬：挺管按耐不住了...

台大法律系名譽教授賀德芬。（資料照）

2018-07-03 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕台大校長遴選案出現當選人違法兼職、未利益迴避等重大爭議，近日傳出台灣大學代理校長郭大維要赴中國當校長，被台大澄清是錯誤消息。台大法律系名譽教授賀德芬認為，最近幾則假消息，代表挺管的人按耐不住了，並質疑中國要圖謀台大，攻下台大這座思想灘頭堡。

賀德芬今天在臉書發文指出，最近傳出幾則管案新聞，包括挺管的自主聯盟發文唱衰台大校長會議，但卻被教授公布統計數字打臉；前天傳出郭大維請辭赴中擔任校長，台大校方則澄清，指出報導未經查證，該則是錯誤消息，並非事實。另外，中國醫藥大學校長李文華也被傳接任教育部長等，不過也被當事人澄清是誤傳。

賀德芬在臉書表示，這些新聞真假難辯，但確定是挺管的人按耐不住了，「藉中研院開會之際，暗潮洶湧！」她認為，中國圖謀台大，只要攻下了這座思想灘頭堡，產生骨牌效應，加以惠台引誘，便可長驅直入，「飛彈軍艦不過恐嚇助威而已」。

文末提到，「國民黨為了奪回政權，不惜引清兵入關；執政黨執政失敗，投鼠忌器；既得利益者挾著大學自主的高帽，吶喊助陣，竟也能造成個：五四管亂！」她也認為，若政黨進退失據，政策持續反覆，很可能在大選前面臨倒閣之憂。