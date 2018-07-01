新勇哥物語：年底雙北雙贏可能變雙輸

2018-07-01 14:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕年底民進黨「雙北雙贏」還是「雙北雙輸」？前總統陳水扁今天在最新一期的［新勇哥物語］中，再度看壞民進黨選情，認為「雙北雙贏」可能變成「雙北雙輸」！

根據《美麗島電子報》6月國政民調，蔡總統的施政有25.8％表示滿意，較上次調查上升2.3%，不滿意則是62.3％，較上次調查減少了0.3%，仍是處於低檔狀態。

最新民調也發現，在台北市，蔡總統的滿意度驟降至20.4％，上月還有31.5%，一個月就掉了11.1%，是繼「桃竹苗」地區之後，滿意度第二低的地區；而不滿意度也飆升了16.1%，從52.3%來到68.4％，同樣也是排在各地區第二高。

此外，蔡總統在台北市獲得的信任度，從上月的43.3％，瞬間崩跌到此次的19.4％，短短一個月就掉了23.9%。即使賴揆台北市的信任度，也從上月的50.7％掉到現在的31.6％，掉了19.1%。

阿扁今天在153期的［新勇哥物語］，化身「勇哥」表示，如果蔡總統施政滿意度仍然拉不起來，全國大環境顯然對姚文智要當選台北市長相當不利。

阿扁認為，姚文智要在經濟選民與軍公教佔相當比例的台北市脫困突圍，似乎有其難度。民進黨在台北市選情若不好，新北市也不會好到哪裡去。「雙北雙贏」可能變成「雙北雙輸」，民進黨期盼年底大選的「領頭羊」不見了，連帶也會影響原本不容樂觀的其他縣市選情，更加雪上加霜！

阿扁強調，過去2年來，民進黨在蔡總統帶領下，加上掌握國會多數，確實做了很多過去政府做不到的的轉型改革。而國民黨卻什麼也沒做，甚至為反對而反對的杯葛抵制也荒腔走板。

阿扁說，但經過2年的時間驗證，民進黨原本好感度遠高於國民黨，反感度則低於國民黨，如今被追趕逆轉，象徵著揮舞民進黨旗的選舉利基已有動搖。對民進黨選情勢將有一定的衝擊與影響。

阿扁認為，這份民調多少顯示民進黨在11月24日縣市長選情，不容樂觀！