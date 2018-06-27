傳李鴻源可能選桃園市長 親民黨立委否認

2018-06-27 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕年底九合一選舉腳步逼近，國民黨在桃園市派出立委陳學聖，對決民進黨現任市長鄭文燦，現在傳出親民黨也打算派人參選桃園市長，最有可能的人選是前內政部長李鴻源。而包含前立委黃義交、資深媒體人周玉蔻等人，也都可能空降參選，最晚7月底前會公布人選。

綜合媒體報導，地方上盛傳，親民黨桃園市長人選將是前內政部長、台大土木系教授李鴻源，曾擔任過台北縣副縣長的李鴻源擁有豐富的行政經歷，加上其專業土木背景能為桃園建設貢獻心力。

但親民黨立委周陳秀霞回應指出，目前尚未開過會議討論，黨團也沒告知此事，因此她質疑是「無的放矢」；陳學聖則表示，他在地方完全沒聽聞此事，認為就是個「創造出來的話題」，強調還是會做好耕耘，努力拚選戰。

2016年擔任親民黨主席宋楚瑜大桃園競選總部執行長、親民黨桃園市黨部主委林國政坦言，曾和宋楚瑜針對桃園選情深談數小時，認為桃園市基本盤依然是「藍大於綠」，也認為國民黨選情潰散，因此親民黨仍有相當實力，有機會一搏。

林國政也透露，親民黨最晚會在7月底前公布人選，絕對會是有話題的母雞、能全力拉抬市議員參選人的選情，宋主席也會在8月下鄉為參選人輔選造勢。另外，也傳出前立委黃義交與名嘴周玉蔻，也有可能空降參選。