10大要犯黃建偉中國落網 侯友宜盼兩岸恢復「共打」

2018-06-26 11:18

〔記者翁聿煌／新北報導〕名列台灣10大槍擊要犯的黃建偉，據傳在中國落網，當年黃建偉在台犯案、時任桃園縣警局長的侯友宜今天說，黃建偉逃亡中國很多年，多年來台灣都是透過兩岸打擊犯罪，希望能將他逮捕到案。

侯友宜說，如今總算把黃建偉逮捕到案，希望藉由兩岸「共打」，把他帶回台灣受審，但最近兩岸打擊犯罪，似乎因為兩岸關係冷卻受到影響，兩岸打擊犯罪基本上已經停頓了，他很期待政府在兩岸關係、兩岸打擊犯罪上，能多加一把勁，不然兩岸繼續「舞來舞去」，打擊犯罪都做不成，政府要好好檢討。