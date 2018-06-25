鬆口角逐新竹市長！ 謝文進7/11宣布參戰

新竹市議會議長謝文進今天首度鬆口表態要參選市長，並決定7月11日要宣布參選市長。而謝文進的競選總部已在趕工，而謝文進的看板已掛滿竹市各大路口。（記者洪美秀攝）

2018-06-25 22:40

［記者洪美秀／新竹報導］無黨籍新竹市議長謝文進今天首度鬆口表態將參選新竹市長，並確定7月11日會舉行參選記者會，要正式向市民宣告參選市長的決心，而市議會所有無黨籍的新民意問政聯盟市議員將會全部出席力挺，要成為謝文進最堅強的後盾。

年底的新竹市長選舉，原本是由國民黨前市長許明財捲土重來，挑戰民進黨爭取連任的市長林智堅，但市議會議長謝文進4月起透過個人臉書試水溫，釋放參選市長的訊息，經過2個月多月的觀察，謝文進今天首度鬆口，參選市長的記者會在7月11日上午10點舉行，屆時除宣佈參選市長，也會以「創造幸福」的推手，正式向市民報告投入市長的選戰。

謝文進的個人臉書今天也以「謝文進，登場了」，邀請市民加入各種網路聯結方式，更號召市民與他同行，一起跨出這一步，顯示謝文進參選市長的決心已底定。

而市議會第三黨團新民意問政聯盟的成員都是無黨籍市議員，他們將全力相挺謝文進參選市長，也號召市民在厭惡藍綠惡鬥情況下，給以民意為第一優先的無黨籍議長謝文進機會。

市議會新民意問政聯盟強調，謝文進是內斂沉穩的人，政通人和，廣結善緣，在議會主持議事公正，獲得藍、綠及無黨籍議員認同，看到謝文進願意承擔責任，一定會全力輔選，一起成為幸福推手的搭檔，為市民創造幸福。