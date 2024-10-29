多少中市官員會游泳？ 「壯碩」副市長鄭照新自稱能游1千公尺

市議員詢問官員是否會游泳，有一半舉手表示會游。（記者蘇金鳳攝）

2024/10/29 11:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣是海洋國家，但旱鴨子一堆，市議員陳雅惠、蕭隆澤及張芬郁今天在市議會教文委員會詢問現場官員會游泳的有多少位，竟然只有5成，蕭隆澤更逐一詢問能游50、100公尺有多少，人數逐漸減少，最後再詢問能游1千公尺有誰？現場只有副市長鄭照新舉手，讓蕭隆澤稱讚不已，相約改天比賽，也顯示游泳課要從小教育的重要性。

此外，對於身材「壯碩」副市長鄭照新能夠游1千公尺，另一位市議員朱暖英則疑惑表示，一般而言，游泳可以瘦身，而副市長鄭照新能游１千公尺，為何身材......，現場哄堂大笑。

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市議員陳雅惠今天在市議會先表示，台灣是海洋國家，台灣人應該都要會游泳，才能自保，她詢問在場的官員有誰會游泳，卻只有5成。

議員蕭隆澤本身愛好游泳，也橫渡過日月潭，他更是一一詢問現場的官員，游50、100公尺等有多少人，舉手能游50公尺有一半，但隨著長度愈長，舉手愈少，最後詢問1千公尺，竟然身材「壯碩」的副市長鄭照新舉手，而且是唯一的一個，讓大家都相當驚訝。蕭隆澤非常高興，表示改天要跟鄭照新比一比。

多位市議員詢問官員是否會游泳。（記者蘇金鳳攝）

身材「壯碩」的副市長鄭照新能游一千公尺，讓議員們很訝異。（記者蘇金鳳攝）

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