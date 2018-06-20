吳敦義強鍘林為洲 藍委爆原因為這個...

國民黨主席吳敦義。（資料照）

2018-06-20 09:16

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中常會日前通過徵召新竹縣副縣長楊文科參選新竹縣長，不以全民調方式提名人選，讓有意參選新竹縣長的立委林為洲哽咽抱不平。周刊報導引述藍委爆料，稱國民黨黨主席吳敦義堅持新竹縣長採取徵召方式，關鍵就是為考量整併民國黨，布局2020年總統大選。

《周刊王》報導，一名資深藍委透露，吳敦義徵召楊文科的深層考量，是想援引民國黨人力、財力，爭取2020藍營總統黨內初選穩穩出線。藍委還說，由於黨庫遭到凍結，連黨工的薪水都快發不出來，現在有竹科大老願意支援楊文科，吳敦義當然沒有理由拒絕。

報導提到，藍委間盛傳，黨中央結合科技大老宣明智「明挺楊文科、暗助徐欣瑩」。資深藍委指出，宣明智是民國黨的創黨推手，民國黨主席徐欣瑩也長期跟著財力雄厚的妙天禪師修行，若國民黨和民國黨能夠合作，或整併合推正副總統候選人，可讓吳敦義獲得明年黨內初選提名。

對於外界流言，宣明智說，雖然他一直挺徐欣瑩，但他則是希望徐參選下屆立委，林為洲則留在立院打拚，至於治理竹縣的責任，交由楊文科最適宜。

國民黨組發會主任李哲華回應，外界的說法都是無稽之談，質疑是有心人士阻止楊文科被提名，且國民黨絕對沒有兩階段整合的考量。

民國黨主席徐欣瑩表示，從未介入國民黨提名竹縣人選，她無從評論，也未對外發表意見，至於新竹縣長她會參選到底。