籲理性負責審軍改 八百壯士不排除丟水球抗議

2018-06-19 12:09

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院持續協商軍人年改案，反年改團體「八百壯士」號召群眾聲援。「八百壯士」執行長羅睿達指出，盼民進黨能理性負責地審查法案，否則不排除以丟水球等各種方式陳抗，若立法院有要挑燈夜戰，他們也將做好夜宿圍城的準備。

立法院召開臨時會審查「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，而朝野黨團今天也進入第三輪朝野協商，審查進入尾聲。「八百壯士」也在今（19日）、明兩天，分階段號召群眾前往立法院週遭，聲援軍改法案的審查。

羅睿達受訪指出，年改已經審議兩年了，軍改部分今更進入最後階段，蔡政府說希望能讓軍人「長留久用」，對現役、退役都能起照顧作用；他說，吸引年輕人服役是政府應有的作為，但也應該讓退役的有選擇的機會。

羅睿達說，蔡政府以財政困難為由推動年金改革，但總統蔡英文上週卻講國家經濟達到近20年來最好，這證明年改的理由從頭到尾都是謊言，並不是為改革而改革，是為了特定對象來改革。

羅睿達表示，預估今天會有5000人來聲援，下午兩點會有遊行，然後有演說，並靜待民進黨團如何交代，再來採取最後行動；他表示，蔡政府說散播不實謠言要關三天，因此將以丟水球方式來對散播軍改謠言者表達不滿。

羅睿達強調，若民進黨以理性、負責的態度審查軍改，他們陳抗動作也會減少，若立法院要挑燈夜戰，他們也有夜宿圍城的準備；對於軍改可能通過的版本，羅表示目前各種說法都有，他們也不排除採取任何陳抗的舉動。