喜樂島聯盟大會 阿扁錄影呼籲支持「獨立公投，正名入聯」

前總統陳水扁以錄影方式，在喜樂島聯盟召集人大會上致詞。（記者張菁雅攝）

2018-06-16 17:56

〔記者張菁雅／台中報導〕喜樂島聯盟今天在台中市召開召集人大會，會中播放前總統陳水扁致詞影片，陳水扁表示，將全心推動喜樂島聯盟的訴求「獨立公投，正名入聯」，由人民自己走出台灣的國家路，讓台灣成為新的獨立國家。

陳水扁說，最近看到台北的AIT新館落成，以及川金會歷史性破冰和解，達成不容易的協議，但大家是否想過，美國在台灣成立代表處，卻不是大使館或領事館，而美國一再告訴我們，台灣沒有主權，台灣不是主權獨立的國家，台灣的國際地位對美國而言是未定，美國也說不接受台灣是中國一部分的說法，這樣台灣該怎麼辦？

陳水扁指出，北韓是小國，美國是世界最強大的國家，兩國領導人可以做70多來年歷史性的會面，因為北韓是主權獨立國家，是聯合國會員國，台灣卻還無法成為聯合國會員國，所以台灣一定要成為新的獨立國家，一定要成為聯合國會員國，雖然困難重重，但自己不主張，要叫美國、叫全世界承認台灣，替台灣講話，它們為何要這麼做？

陳水扁也說，我非常贊成，也絕對會全心推動喜樂島聯盟的訴求「獨立公投，正名入聯」，這是長久的工作，但顯然8月底要完成公投法修法補正，是困難重重，明年4月舉行公投，更加難如登天，這條台灣的國家路一定要自己走出來，政府不做，我們從後面推、從前面拖，一定要成功。

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