台南市泛綠能否整合？ 許忠信：參選到底

2018-06-15 17:27

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市長參選人黃偉哲今日召開「緩飛天使 無礙成長」記者會，除了提出特教生權益等相關政策，泛綠能否整合也成為媒體焦點。

黃偉哲表示，當然希望整合但不會強求，若是最終仍無法整合，他也會秉持兄弟登山各自努力，打一場不互相攻擊的君子之爭，並把一切結果交由選民判斷。

對此，許忠信重申會參選到底，並指出他為了參選已經努力兩年，並非臨時起意也不是為了求官或換得好處，所以絕對會參選到底，用自身的財經專業為台南的經濟困境找出路。