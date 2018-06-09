獨家》永山英樹：日航若改「中國台灣」 民眾不會原諒

永山英樹說 若將航空公司官網的台灣改成「中國台灣」，日本民眾不會原諒。（記者鄭鴻達攝）

2018-06-09 12:14

〔記者鄭鴻達／台北報導〕長期協助推動台灣正名運動的「台灣研究論壇」會長永山英樹，日前透過請願連署的方式，要求日本航空（JAL）、全日空（ANA）兩家公司，將被中國施壓改成的「中國台灣」正名。永山英樹今出席台聯活動，表示此舉能讓航空公司先回應中國壓力，未來再以日本民眾抗議為由而有台階下，因為如果改為「中國台灣」，「日本民眾不會原諒」。

中國為打壓台灣國際地位，透過限制航權等手段，脅迫各國國際航空公司更改官網，要求不得將台灣列為國家。中國近期也向日本航空（Japan Airlines,JAL）、全日空（ANA）等公司施壓，要求其對台灣的標註改為「中國台灣」。

永山英樹日前痛斥此舉是「放棄正義的行為」，會使屈服在中國政治壓力下的台灣民眾深感傷害。他透過臉書發起要求航空公司更正的請願運動，他指出，航空公司不到24小時內將「中國台灣」不當標誌撤除，並表示「我感受到日本公司的良心，也鬆了一口氣。」

永山英樹今出席台聯舉辦之東京奧運正名活動記者會，他會後接受本報訪問表示，ANA、JAL有受到中國壓力的要求，而他在更改前有先詢問兩家公司原本是否有意更改，但對方不敢回答說有要改或不改。

他推測，兩家公司並不願意更改，是因為台灣不是中國的一部分，且公司在台灣有許多顧客，若真的改了的話，日本民眾也不會原諒（他們）。他指出，對方有以文書回應說還要再觀望，因此他先用打氣的方式去鼓勵、支持公司。

永山英樹說，起初兩家公司不敢表示立場，後來發現有很多日本民眾在抗議，因此，他推測兩家公司雖然不敢不顧來自中國的壓力，可能先給中國表達立場而改過來，之後再說因為有很多日本民眾抗議，也因此有台階下。

永山英樹直言，JAL有職員向他承認有受到中國壓力要求更改為「中國台灣」，因為航空公司一方面要看日本人，一方面也看中國人的臉色。（更新時間：13:47分）