綠屋頂節能減碳 中市推屋頂花園

2018-06-08 16:26

〔記者黃鐘山／台中報導〕綠建築全球風行，市議員張立傑今在議會表示，市府可仿效高雄綠屋頂的概念，鼓勵建築物物設置綠屋頂、屋頂花園。市府回應，正朝這個方向努力，也針對新建建築物，研訂「台中市宜居建築設計及鼓勵回饋辦法」草案。

張立傑說，台灣高樓建築物，屋頂承受極大的太陽照射，市府應加強高樓屋頂節能降溫的有效措施，以公共建築為首要實施對象，並補助一般集合式住宅高樓，進行屋頂綠化。同時具體協助民眾提出補助申請，加速高樓綠屋頂美化。

他又說，以永續經營的概念，規畫「綠屋頂」相關工程，設置花園、菜圃、或魚菜共生複合式耕種，上頭種菜，下層養魚，養魚不用換水，種菜不必施肥，既可減少屋頂受熱，生產出的蔬果魚菜自用之外，可以轉送給社福機構，高樓屋頂綠化一舉數得。

都發局王俊傑說，市府正朝這個方向推動，像是社會住宅屋頂農園的設計，另也針對新建建築物部分，研訂「台中市宜居建築設計及鼓勵回饋辦法」草案，目前內政部審議中。

都發局表示，「台中市宜居建築設計及鼓勵回饋辦法」草案，以繳交回饋金及免計算容積樓地板及建築物高度等手法，鼓勵開發商及建築師設計景觀陽台、雙層遮陽牆體及植生牆體、通用化設計空間、複層式露台、鄰里設施等設施。

此外，都市設計審議案件的建築申請案，應依據台中市都市設計審議規範，屋頂應予實施綠化為屋頂花園，屋頂綠化比例至少應達三分之一以上為原則。