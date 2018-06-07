今天中部萬安演習！外出趴趴走最高罰15萬元

2018-06-07 08:17

〔記者湯世名／彰化報導〕中部7縣市將在今天下午1點30分至2點同步舉辦「萬安41號」演習，演習期間人車需疏散、避難及交通管制，警方呼籲民眾若要外出辦事，最好避開這30分鐘的管制時間，以免屆時被引導至路邊進退不得，且這段時間最好待在室內，一旦未遵守演習相關規定被發現在大馬路上趴趴走，最高可處15萬元罰鍰。

彰化縣警局民防管制中心主任蕭小林指出，中部萬安演習縣市包括苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣等7縣市，警報於今天下午1點30分發放後，民眾須配合相關單位交通管制與避難疏散措施，演習時間為30分鐘，這段時間內，汽、機車族都需配合操演停放路邊，民眾必須待在騎樓或室內， 嚴禁在大馬路上趴趴走。

高速公路部分，將於各交流道實施管制，准下不准上，行駛於高速公路的車輛不予管制可繼續行駛，惟下交流道後立即疏散避難。

去年中部萬安40號演習警報發布之際，曾有1名女子正好騎機車經過彰化市中央陸橋，當場進退不得，被員警發現攔查，立即服從員警引導至路邊避難，這起案例並未開罰。

蕭小林呼籲，演習時請民眾及各機關、學校、團體、公司、廠場必須配合實施，如有不配合且經勸導不聽者，將以違反民防法第21條規定，並依同法第25條規定處以3萬元以上、15萬元以下罰鍰。