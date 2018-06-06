高雄沒錢為中小學裝冷氣？ 教育界：地上權案就夠支付

高雄教育界認為，市府不應以財政負擔為由拒裝冷氣，圖為國小校園。（記者黃旭磊攝）

2018-06-06 20:24

〔記者黃旭磊／高雄報導〕國中小學校舍裝冷氣議題持續發酵，高雄教育界認為，舊龍華國小地上權以78億多元出租，市府不應以財政負擔為由拒裝冷氣。

高雄市教師職業工會、高雄市教師會、高雄市各級學校家長協會、高雄市心家長協會及高雄市中小學校長協會今天（6日）對外表示，高雄日溫高於30度天數有160多天，而每年4、5、6、9及10月均溫排名全國第一，學生在高溫環境中情緒明顯受影響，易煩躁，記憶力也下降，呼籲市府儘速全面為裝設冷氣。

高雄市教師職業工會理事長董書攸說，教育局認為國中小全面裝設冷氣，含電力改善工程需33億元，每年電費將增加1.5億元，高昂支出非地方政府能負擔。

董書攸說，舊龍華國小地上權於今年3月標出，由富邦人壽以78億780萬元，取得承租70年開發權利，「用這筆錢來支付冷氣裝設費用，應該綽綽有餘吧。」

高雄市各級學校家長協會理事長謝坤良說，訪視過幾個學校，學生認為裝冷氣比較好，反對意見佔少數。

教育局則表示，市區共有1萬3000多間教室，現有1900多間裝設冷氣，裝設比例約15.32％，而若全面裝設冷氣，並無編列設備及汰換維修費用，建請中央補助「公立國民中小學辦理校舍防水隔熱計畫」，裝設節能高效率風扇、提升屋頂及牆面隔熱效能，再考量於特殊場域裝冷氣。

教育局說，若以學校裝設太陽能光電板，廠商依約回饋300多萬元，回饋金裝置冷氣仍不足。