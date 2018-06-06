為拚通過安檢 周刊爆台電用這招蒙騙過關...

核四廠狀況連連。（台電提供）

2018-06-06 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕近日用電吃緊，根據《周刊王》報導，目前封存中的核四廠一號機，有一批驗收完的設備損壞，沒想到台電為了要迅速通過安檢，竟拆除二號機的設備裝在一號機上蒙騙過關，二號機現因沒零件已成空殼，台電竟未追究販售損壞零件的廠商，反而付款結案，讓承包廠商領走逾20億元。

報導指出，核四場一號機封存3年，今年7月將到期，不料卻傳出核四一號機、二號機問題叢生，一號機安檢時，多達197項新採購設備收到不實或劣質品，測試時頻頻出包，台電不但沒有對外公開損壞情況，反而還拆卸二號機的組件來充數，力強安檢過關。

周刊取得台電龍門廠一號機移用二號機設備一覽表，該表列出2010年至2014年，損壞的197項設備中，組件故障為139件，佔了70%，且毀損原因一籮筐，需重新採購金額高達20億元以上。

爆料人士指出，台電沒向廠商要求履約，反而將二號機的設備拆下裝在一號機，應付安檢和測試。由於二號機設備拆除後，已變成空殼，台電原本還想要編預算採購設備裝在二號機，但當時因行政院宣布二號機停工，力法院也凍結預算，才讓台電鬆一口氣。

不少人質疑，設備買來時是全新的，一測試卻故障，讓人懷疑驗收的真實性。目前檢調也展開蒐證，監察委員楊芳玲也在蒐集資料，調查台電高層是否有人維護航及涉及圖利。