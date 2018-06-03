談划龍舟反映真實人生 柯P勉學子維持競爭力

台北市各級學校106學年畢業生市長獎頒獎典禮3日在大安高工舉行，市長柯文哲出席頒獎。（記者方賓照攝）

2018-06-03 10:30

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲上午出席市長獎頒獎典禮，勉勵現場同學時還藉機大吐苦水，抱怨昨天在不知情狀況划龍舟划了5.5公里，划到一半在中央，想罵幕僚也聽不到，引發現場哄堂大笑。他隨即話鋒一轉說，這就反映了真實人生，最後還是只能靠自己，盼各位同學能保持自己的競爭力，迎向下一階段的勝利。

柯文哲上午出席市長獎頒獎典禮前，還被媒體捕捉到幕僚幫忙梳頭的畫面，只見柯P一臉疑惑的認命給梳。

他致詞時表示，廿一世紀也是競爭非常激烈的時代，跟你競爭的人都不是跟你坐在同一個教室的人，可能是在巴西、印度、或中國，競爭是國際性的，不管躲在哪裡，都沒有辦法避免，所以要終身學習以因應快速變遷，增加自己的競爭力變成一個一輩子要做的事情。

「我每次都說畢業典禮commencement這個字，在英文中也有開始之意，所以畢業典禮只是個階段結束，也隱含另一個階段開始」，可以拿到市長獎的同學，當然在這個階段算是優勝者，但表示在未來時代如果不能繼續保持自己的競爭力，還是可能會輸掉，努力保持自己競爭力。

柯苦笑舉例，昨天有划龍舟行程，事先幕僚沒有跟他說要划5.5公里，他以為下去比劃一下就可以上岸，結果那個船一推，就推到河邊去，從洲美划到大佳河濱公園是逆流，滑到一半心裡開始想罵人，但這就是真實的人生，「當你在河中央，離岸邊至少100公尺以上，然後罵人也沒有人聽得到，就只能咬緊牙關繼續划」，所謂的競爭力，最後還是要靠自己，因為沒有人可以幫你過生活；遇到困難，不管嘴巴怎麼唸唸唸，最後還是要自己去面對這個問題。

柯文哲最後談到，如果在YouTube搜尋「柯文哲」3個字，點閱率最高的應該是他的演講「生死的智慧」，那次演講最重要的，其實是最後一張幻燈片的最後一句話，「面對挫折打擊不是最困難的，最困難的是面對挫折打擊，沒有失去對人世的熱情」，他勉勵在場學生，不管未來遇到什麼困難，要記住一句話，沒有人可以救你，只有你可以救你自己，勇敢地撐過去，在過程中只要不放棄對人世的熱情，大部分都還可以撐過去。