馬英九紫南宮祈雨 缺水電怪太早廢核

2018-06-02 21:36

〔記者劉濱銓／南投報導〕前總統馬英九今天（2日）到竹山紫南宮參拜，除了為明天（3日）即將參加的自行車挑戰賽祈福，也為台灣祈雨。對於缺水、缺電議題，他說，不是不能解決，倘若能不那麼早廢核，或許問題就不會那麼嚴重。

紫南宮主委莊秋安說，馬英九明天二度參加自行車挑戰賽，今天特別到廟裡祈福，除了向土地公祈求活動順利圓滿，也祈求風調雨順，讓台灣能早日解除缺水之苦。

針對近來缺水、缺電，馬英九說，這並不是不能解決，倘若民進黨能不那麼早廢核，可以把廢核的時間再往後延一點，衍生的相關問題或許可以不用這麼嚴重。