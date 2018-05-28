東莞學院取消徵才 陸委會：來台交流需守我方法律

2018-05-28 11:10

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國東莞職業技術學院原擬來台招募台灣博士與台師，不過，該活動在上週三曝光後，引發我政府關切，相關活動已取消。對此，陸委會副主委邱垂正今天在立法院外交委員會受訪表示，依照《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，中國大陸各級學校不能來台招生，何況東莞團來台申請時，也沒有這項行程，所有來台交流大陸團體需遵守我方法律。

中國祭出對台31條後，首度有中國學校計畫在台舉辦徵才活動。東莞學院的黨委書記率領該校10人來台，以餐敘為名，實則舉辦面試，要求參加者攜帶個人履歷與資料到餐敘現場，宣稱17科系招聘19名台師，並標榜「薪資無上限」，原預計有30名台灣博士與台師前往面試。

該團是申請上週三來台，但當天本報揭露後，已引起政府相關單位注意，政府原打算取消該團入境許可，不過，由於該團成員已在飛機上，經邀約單位出具保證，同時主動刪除到多所學校的交流行程及王朝大酒店的面試活動，並再三保證來台會依據我方核准行程、全程合法後，政府才放行入境。中國東莞職業技術學院原訂昨日在台北王朝大酒店招才，消息曝光後也已取消相關活動。

立法院外交及國防委員會今邀集外交部、陸委會、國安局、僑委會等報告「面臨重大外交危機我政府不再忍讓之因應策略」，邱垂正應邀出席。他會前受訪說，針對大陸一連串的外交無所不用其極的打壓，以及軍事威嚇，兩岸間不友善動作，為了國家安全與民眾福祉，會針對中國大陸各級政府人士、相關人員來台申請時，提高審查強度，這些是台灣基於正當防衛的必要措施，以確保國家安全及人民福祉，也請國人能夠支持。

至於東莞團情況，邱垂正說，依照兩岸條例，中國大陸各級學校不能來台招生、連仲介招生都是違法的，何況該團來台申請時，行程也沒有這一項，陸委會要求所有來台參加交流的大陸團體，必須遵守我方法律，不能從事未經許可，以及與來台許可目的不符的活動。不過，陸委會僅針對陸方官方人士審查強度提高，對於陸客、陸生、商務人士與專業團，還是維持既有審查機制。