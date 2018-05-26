中國一帶一路是政治遊戲 學者：灌輸受援國卑劣黨文化

2018-05-26 12:42

〔記者鄭鴻達／台北報導〕中國推行「一帶一路」，台大經濟系退休教授張清溪指出，「一帶一路」是中共的政治遊戲，經濟上很可能得不償失，但政治上可以回收、彌補。他強調，中國藉此灌輸接受援助的國家貪婪腐敗、仿冒詐欺、人性墮落等卑劣的「黨文化」。

對於中國推行「一帶一路」戰略，台灣教授協會今舉辦「一帶一路因應策略」座談會，邀請張清溪、東吳大學經濟系教授曹添旺、總統府國策顧問黃天麟、台聯前立委賴振昌、台灣智庫執行委員賴怡忠等多名專家學者與談。

黃天麟表示，中國有西方國家所沒有的銳實力「三支寶劍」，分別是專制能量、人口與市場優勢、幅員天賦，這讓中國能動員他國所無法動員的力量，但一帶一路名稱中顯有霸權意識，導致參與者雖多，但真正配合者少。

張清溪指出，中國透過一帶一路及為此量身打造的亞投行，來解決產能過剩、鞏固能源供給、佔領戰略支點及影響各國政治，目的就是要取代美國成為世界霸主，雖然一帶一路經濟上可能得不償失，但能政治上可以回收、彌補。

張清溪也強調，中國一帶一路雖然經濟上很可能得不償失，但政治上可回收彌補，這是中國的政治遊戲，藉此，以灌輸中國的貪婪腐敗、仿冒詐欺、人性墮落等卑劣的「黨文化」到接受援助的國家，這是最易被忽略的文化面。

曹添旺指出，經濟學各領域中，唯獨國際貿易始終充滿浪漫色彩。他說，一帶一路就是中國在緬懷歷史光榮、緬懷霸權走過的路，但國際貿易已從跨國、跨地區轉變為跨時的貿易，也就是以現在與未來在交易。