遺憾世衛排除台灣 美國直接點名籲WHO「不忘初心」

美國衛生部長阿札爾發言表示，對於未能看見台灣作為觀察員參與世衛大會感到相當遺憾。（翻攝自WHA大會轉播畫面）

2018-05-22 18:03

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦22日報導〕世衛大會（WHA）今天進入第二天議程，繼加、紐、德、日本與澳洲在大會發言中含蓄表達支持台灣參與WHA後，美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）也在大會發言中直言，美國非常遺憾台灣未能參加WHA，因為排除台灣使得跨國防疫問題更難處理，美方敦促世衛組織（WHO）聚焦在核心目的工作上，並且「不忘初心」。

WHA仍正進行中，第二天議程中全會繼續進行各國輪流發言，與我理念相近國家先後發表含蓄挺台言論。日本表示，不應該讓「特定地區」落在後面，也不應該「制定任何邊界」。澳洲也強調疾病不會認知國界，「不應將任何群體排除在外」。

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）上台發言時則說，這是他作為衛生部長第一次參與WHA，阿札爾傳達說，美國總統川普相當重視世衛組織的工作，WHO必須針對公衛問題，持續專注提供以證據為基礎的指導。

阿札爾接著說，在公衛問題中，傳染病問題是跨越國界的，例一百年前曾爆發流感大流行，影響世界三分之一人口，使超過五千萬人失去生命。阿札爾說，這代表著，應對傳染病時，「若我們沒有做好萬全準備，將付出相當大的代價」。

談到現今，阿札爾表示，美國和其他國家都為了防止大流感的爆發，投注許多資本，也制定了快速分享禽流感相關訊息的制度與應對時間表，而為了達到系統性效果，每個國家和相關機構都必須履行職責，但他很遺憾看到台灣不能以觀察員身分參加WHA，美國認為，把台灣兩千三百萬人民排除在這個場合之外，使跨國界的傳染病協調問題變得更加困難。

阿札爾直接向WHO喊話說，美國敦促WHO聚焦在WHO核心目的工作上，「不忘初心」。

  • 美國衛生部長阿札爾發言表示對於未能看見台灣作為觀察員參與世衛大會感到相當遺憾。（WHA採訪團提供）

    美國衛生部長阿札爾發言表示對於未能看見台灣作為觀察員參與世衛大會感到相當遺憾。（WHA採訪團提供）

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