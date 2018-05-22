遺憾世衛排除台灣 美國直接點名籲WHO「不忘初心」

美國衛生部長阿札爾發言表示，對於未能看見台灣作為觀察員參與世衛大會感到相當遺憾。（翻攝自WHA大會轉播畫面）

2018-05-22 18:03

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦22日報導〕世衛大會（WHA）今天進入第二天議程，繼加、紐、德、日本與澳洲在大會發言中含蓄表達支持台灣參與WHA後，美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）也在大會發言中直言，美國非常遺憾台灣未能參加WHA，因為排除台灣使得跨國防疫問題更難處理，美方敦促世衛組織（WHO）聚焦在核心目的工作上，並且「不忘初心」。

WHA仍正進行中，第二天議程中全會繼續進行各國輪流發言，與我理念相近國家先後發表含蓄挺台言論。日本表示，不應該讓「特定地區」落在後面，也不應該「制定任何邊界」。澳洲也強調疾病不會認知國界，「不應將任何群體排除在外」。

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）上台發言時則說，這是他作為衛生部長第一次參與WHA，阿札爾傳達說，美國總統川普相當重視世衛組織的工作，WHO必須針對公衛問題，持續專注提供以證據為基礎的指導。

阿札爾接著說，在公衛問題中，傳染病問題是跨越國界的，例一百年前曾爆發流感大流行，影響世界三分之一人口，使超過五千萬人失去生命。阿札爾說，這代表著，應對傳染病時，「若我們沒有做好萬全準備，將付出相當大的代價」。

談到現今，阿札爾表示，美國和其他國家都為了防止大流感的爆發，投注許多資本，也制定了快速分享禽流感相關訊息的制度與應對時間表，而為了達到系統性效果，每個國家和相關機構都必須履行職責，但他很遺憾看到台灣不能以觀察員身分參加WHA，美國認為，把台灣兩千三百萬人民排除在這個場合之外，使跨國界的傳染病協調問題變得更加困難。

阿札爾直接向WHO喊話說，美國敦促WHO聚焦在WHO核心目的工作上，「不忘初心」。