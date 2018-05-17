民進黨與柯P鬧分手 國民黨議員送暖

2018-05-17 18:31

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長上任以來邀各黨議員進行便當會要「溝通政策」，以往均被視為與柯文哲友好象徵。今年逢選舉年，又時逢「白綠分手」之際，民進黨北市議員今年多不敢與柯文哲「便當會」，參加議員僅5人以內；不過，國民黨北市議員自上周開始陸續與柯進行「便當會」，前日進行第二場，這會期初步統計約有十多名國民黨議員表示會參加便當會。由於今年底將進行北市長選舉、國民黨也自推候選人，外界解讀議員未力挺「母雞」。

國民黨議員陳永德表示，以往是為了讓議員更了解「白色市政」才舉辦便當會讓彼此熟悉，但柯「也不是當初的白色力量」，現彼此都知道脾氣，會議早流於形式，現在選戰在即壁明壘分，與柯談什麼都太晚、大筆預算也編不進去，談什麼都不洽當。

市議員王鴻薇更直言，以往就能循質詢、監督預算等「正常管道」向柯說明政策立場、給予建言，但市府三年來多次藐視議會決議、使府會關係破裂，更何況只是「聊天性質」的便當會。

也有國民黨議員私下抱怨，國民黨年底選戰雖已提名丁守中，議員也都配合黨部進行輔選、出席造勢場合，但丁跑行程不通知地方議員，現在戰況已是「小雞扛母雞了」，未來選舉看要怎麼挺，先針對市政、鞏固選源為重，便當會還是要去。

台北市議會國民黨團書記長李芳儒責澄清，便當會跟地方建設有關係，便當會僅討論市政、與民生有關事務，由各質詢組自行決定是否與會。

台北市議會國民黨團副書記長陳重文也說明，這與政黨政治沒有很大關聯，大多反映地方民生議題，選票上當然支持丁守中，但不可能以質詢時間與柯溝通細節，只好在便當會中談。

陳重文也強調，自己連續擔任四屆黨團副書記長，負責聯絡各議員與柯便當會相關事宜，這次便當會舉辦時間選在國民黨自推市長候選人之後，加上日前丁民調贏柯，參加議員人數銳減，原本國民黨議員出席人數達黨內北市議員人數總額的三分之二，今年則三分之一不到，部份為了選戰還是會迴避，除非議員有特殊個案需要向柯陳情才會出席。