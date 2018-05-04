民進黨、社民黨跨黨派北市長參選人辯論 批柯政見跳票與台灣價值

2018-05-04 16:28

〔記者蕭婷方／台北報導〕民進黨北市長人選提名程序未定案，前副總統呂秀蓮、民進黨立委姚文智與社會民主黨召集人范雲今參與跨黨派電視辯論會炒熱選情。會間針對3人各自表達政見外，也均瞄準柯文哲執政3年來政策跳票、執政成績不佳，並砲轟柯文哲拒答台灣主權考卷。

姚文智先是細數台灣歷史，指台北為台灣的領頭羊，台灣是一個主權獨立的國家，選擇台北市長就是要選台灣定位。

呂秀蓮申論時也頻批柯文哲長期對迴避台灣價值問題，尤其不願說明心目中台灣地位，還說自己曾直白問柯，「台灣是一個主權獨立的國家，還是一個國家的一個地方？」柯未答，不敢回答就不配當個市長。

連范雲也直言，社會民主黨相信台灣是一個主權獨立的國家，「柯文哲卻沒說清楚」。

在政見方面，范雲就直指台灣在民主化過程當中，因為政治獻金，所以政黨會倒向財團、施政有包袱，柯文哲在2014年會勝出，也是因為是無黨籍的政治素人；不過，柯的政策執行能力卻有問題，統計結果發現柯文哲的選舉政見沒有兌現。

姚文智更進一步指出，柯文哲執政3年應要好好檢驗施政成果，姚並翻出柯的2014年選舉政見一一檢驗，指出柯政見至今有8項跳票、14項不及格、僅6項勉強及格；姚說，柯當年是素人，提出公開透明、公民參與的價值吸引選民，至今i voting只有通過4件、其他被打回票，社子島開發i voting還涉作假，而2017年參與式預算也僅通過62.23萬，酸柯政策禁不起檢驗。

呂秀蓮則再批柯上任後取消敬老金，指出北市65歲人口比例遠高於台灣總體平均，柯卻為了省七億元預算大砍敬老金，用行動徹底羞辱市民。