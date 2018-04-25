三中案》馬庭訊緘默4小時 庭外批北檢球員兼裁判

台北地檢署偵辦三中案，25日再度以被告身分傳訊前總統馬英九等人，馬英九準時到庭應訊。（記者廖振輝攝）

2018-04-25 13:54

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦國民黨三中黨產案，為釐清時任黨主席的馬英九，有無涉主導賤賣黨產，今二度以被告身份傳喚馬出庭，歷經約4小時庭訊，馬獲檢方請回，馬受訪強調，北檢已違反刑事訴訟法「客觀義務」及「偵查不公開」原則，他聲請移轉管轄也獲答覆「礙難准許」，對於檢察官今所詢問的問題，馬全程行使緘默權，另表示北檢偵辦此案若另有考量，「我雖不好戰，但也從不畏戰」。

馬英九聲明稿全文：

自我卸任公職二年以來，面對種種莫須有的指控，我一向全力配合台北地檢署的偵查，換來的卻是長達14.5個小時、被外界批評的「疲勞訊問」，以及鋪天蓋地對外散佈不實偵查資訊，企圖引導輿論，毀滅我的人格和名譽。

我認為，台北地檢署已經違反刑事訴訟法第2條「客觀義務」，以及第245條「偵查不公開」的程序要求，由台北地檢署偵辦相關案件，恐怕已經難期公平。因此，我在去年親自告發台北地檢署檢察長邢泰釗、主任檢察官王鑫健涉嫌洩密，並向台灣高檢署聲請，將案件移轉到其他地方法院檢察署偵辦。

對於我的聲請，台北地檢署今年1月19日回函答覆「礙難准許」，而且還是由偵辦三中交易案的黃檢察官自己審核決行。這種毫不避諱的球員兼裁判行為，使我深感台北地檢署在本案中對我的處置，恐怕也是「礙難公平」。

而且，依據台北地檢署今年2月5日來函表示的法律見解，以及刑事訴訟法第11條的規定，和最高法院34年聲字第11號判例意旨，對於我移轉偵辦的聲請，程序上應該由台灣高檢署處理才合法，怎麼會由已經被質疑難期公平的台北地檢署，自己審核自己是否應該被移轉偵辦呢？

更不要說，對於我告發邢檢察長和王主任檢察官涉嫌洩密的案件，台北地檢署在我告發的12月13日當晚，在還沒有分案偵查之前，就召開記者會否認洩密，還把責任推給媒體。如此輕率的處置，如何讓人相信台北地檢署的偵辦會對我公平？

因此，雖然台北地檢署傳訊我，我必須要到，但是，在本案偵查程序合法性的疑慮還沒有釐清之前，在台北地檢署偵辦本案難期公正客觀的疑慮還沒有消除之際，我決定行使法律賦予我的權利，對於今天檢察官所詢問的問題，行使緘默權。

最後，我要再強調一次，我從政卅多年以來，一向奉公守法、清廉自持，絕對禁得起檢驗。我相信，只要台北地檢署沒有奉命一定要起訴我，能夠公正、客觀、完整、詳實的檢視所有事證，就會知道我沒有犯罪。當然，如果台北地檢署另有考量，我雖不好戰，但也從不畏戰。

大家辛苦了，謝謝大家。