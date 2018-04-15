賴清德重申「務實台獨」 蔡丁貴：假的真不了

2018-04-15 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德今（15）日再度重申自己是務實的台獨工作者，他表示，台獨工作者的務實面表現在「台灣已是主權獨立國家，不必另外宣布獨立」等方面。這番發言不僅直挑中國政府敏感神經，也引發堅持台獨建國的自由台灣黨主席蔡丁貴強烈不滿，蔡丁貴在臉書發文表示：「如果台灣已經是主權獨立的國家，不必再宣佈台灣獨立，為什麼台灣還會有自稱的『務實台獨工作者』？」他更將賴清德此番言論批為「中華民國殭屍流亡政府在台灣苟延殘喘的話語術」。文末又強調「假的就真不了！」

賴清德曾在立法院議場備詢時表示自己是台獨工作者，今日上午他在花蓮與媒體舉行早餐會，期間再度重申他是務實的台獨工作者，並提出「3個務實、6個工作方向」。3個務實展現在「台灣是一個主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立」、「台灣的前途，只有台灣2300萬人能決定，其他人都不行」、「擔任行政院長，建設國家，讓國人選擇台灣，支持台灣」。

賴清德這席話引發堅定台獨立場的蔡丁貴批評，他在臉書上發文質疑「如果台灣已經主權獨立，為什麼台灣加入不了聯合國？為什麼加入不了WTO？為什麼加入不了WHO？為什麼不能使用『TAIWAN 』參加奧林匹克運動會？」他認為所謂的務實台獨工作者是「在位掌權者為了自己權位，卻讓中華民國殭屍流亡政府在台灣苟延殘喘的話語術。」而底下也不少網友紛紛留言提出質疑：「他（賴）就自相矛盾的說法啊」、「為什麼還稱兩岸？不敢說兩國？」