管中閔案20日前有結論？ 教部次長：由新教長決定

2018-04-14 20:31

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長潘文忠今天請辭獲准，有媒體報導，「教育部次長林騰蛟表示，第二次管案跨部會諮詢小組會議將在下周擇期召開，在20日前討論出管中閔案的結果。」林騰蛟次長今晚接受本報記者訪問時表示，該媒體今早訪問他時，僅知行政院長賴清德證實部長潘文忠請辭，所以他是根據之前潘部長的允諾作回答。在訪問結束之後，再知賴揆同意辭職，潘部長請辭獲准，整個時空背景就都不一樣了，台大校長人事案是教育部長的權責，潘部長請辭待命，要由新的教育部長決定。

林騰蛟受訪表示，潘文忠部長之前在立法院答詢時明確表示，會在4月中旬完成專案會議的諮詢工作，是完成諮詢，也非指台大校長人事案有決定。今早有媒體訪問他時，他是依著潘部長先前的允諾回答，媒體再問中旬是指4月15日？他才說明中旬應可到20日，未料媒體報導卻完全無視訪問當時的時空已變，才會造成「潘部長已辭職，次長還在說明管案諮詢會議的預計開會時間和預定期程。」的誤會。

林騰蛟說明，台大校長人事案是教育部長的權責，潘文忠部長請辭待命，因此全案理應由新的教育部長上任後決定。有媒體指他聲稱「第二次管案跨部會諮詢小組會議將在下周擇期召開，在20日前討論出管中閔案的結果。」有違事實，他強調，第二次諮詢會議何時召開？目前未知，將會由新教育部長決定。而原本昨天通知由次長林騰蛟代為主持明天的課審大會，今天也通知取消。