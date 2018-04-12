深澳燃煤電廠擴建 民進黨、時力立委齊籲重啟環評

2018-04-12 12:41

〔記者鄭鴻達／台北報導〕針對深澳燃煤發電廠興建爭議，民進黨立委劉建國呼籲行政院長賴清德重啟環評；民進黨立委蔡適應則盼台電重新思索、思考轉型，將重心放在綠能與替代能源；時代力量立委高潞‧以用則說，電廠的開發不只是經濟與能源議題，也應照顧在地環境及居民健康。

劉建國、蔡適應、高潞‧以用及台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃等人，共同在立法院召開記者會。劉建國說，「空氣污染防治法」昨已出委，他一直都主張深澳電廠應重做環評，而非只做環差分析報告，盼執政黨能用更嚴謹態度面對。。

劉建國指出，深澳電廠旁的瑞濱國小有不少原住民、新住民孩童，2025非核家園是民進黨重要能源政策，但不能因此放棄環保能源的初衷，呼籲賴院長能重啟環評、更嚴謹把關，勿讓瑞濱國小步上許厝國小後塵。

蔡適應說，就他所知，台電並未就此與基隆做好地方溝通，現代醫學研究指出，燃煤電廠對環境有污染及殘害，若台電要蓋電廠，應重新思索是否繼續施作燃煤電廠，應考慮能否轉型用新的方式發電，並將重心放在綠能及替代能源。

高潞‧以用說，大型電廠的開發，常常是為了成就多數人的需求，而犧牲少數人的權益，而國際普遍認為燃煤電廠是環境及健康殺手，能源及電廠的開發不能只是經濟及能源的議題，也應考慮人權，照顧環境與居民健康。