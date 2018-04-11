美對台出售潛艦技術 國台辦狂批：玩過頭、引火焚身

中國國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會上表示，外部勢力打「台灣牌」，損害的是「兩岸同胞的共同利益和中華民族的整體利益」，但「玩過了頭也會傷及他們的自身利益」。（資料照，中央社）

2018-04-11 13:28

〔記者鍾麗華／綜合報導〕美國國務院日前公告對台潛艦「營銷核准證」，而新任白宮國安顧問波頓（John Bolton）可能在美國在台協會（AIT）新辦公室落成之際訪台，中國國台辦主任劉結一今天表示，美國「打台灣牌」不是從今天開始，從前沒有得逞，這次更不會得逞，台灣一些人挾洋自重，實際上是自欺欺人，傷害的是廣大台灣同胞的切身利益，希望有關方面不要在錯誤的道路上愈走愈遠。

劉結一今天上午會見前副總統、兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長後，中午宴請蕭萬長和台灣團一行。劉結一在「蕭劉會」後接受兩岸媒體聯訪。

此外，國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會也表示，外部勢力打「台灣牌」，損害的是「兩岸同胞的共同利益和中華民族的整體利益」，但「玩過了頭也會傷及他們的自身利益」。

馬曉光表示，有關方面已經連續多次表明了中方的嚴正立場和態度。中方堅決反對美台之間進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，堅決反對美國以任何藉口向台灣出售武器。再一次正告台灣當局，挾洋自重，必將引火焚身。

馬曉光指，美方應該恪守堅持一個中國原則和中美三個聯合公報的規定。任何打「台灣牌」的企圖都是徒勞的。外部勢力打「台灣牌」，損害的是兩岸同胞的共同利益和中華民族的整體利益，但玩過了頭也會傷及他們的自身利益。

馬曉光強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，牽動著13億中國人民的民族感情，在維護國家核心利益的問題上，中方不會有絲毫含糊。同時，大陸方面再一次正告台灣當局，挾洋自重，必將引火焚身。