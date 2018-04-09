考清潔隊員不限桃園人 議員轟：幫鄭文燦選總統鋪路？

市議員魯明哲（右）、梁為超（左）認為清潔隊員不限本地籍，對桃園市民不公平。（記者陳昀攝）

2018-04-09 15:55

［記者陳昀／桃園報導］桃園市議員魯明哲等人今天質詢指出，六都近期招募清潔隊員都有設籍該市至少3個月的規定，唯獨桃園市完全開放，「根本是把工作機會送給別縣市？」市議員梁為超也挖苦說：「難道是在幫市長鄭文燦選總統鋪路？」

勞動局長：擔心涉及就業歧視

桃園市勞動局長王安邦回應說，就業服務法規定，就業不得以種族、性別、籍貫、出生地等項目有歧視，因此勞動局認為報名時不應限制戶籍地，對此將發文請勞動部釋疑，若確實沒有違法疑慮，可研議遵照辦理，另也會與環保局商討招考時為桃園市民加分的方式，維護權益。

桃園市議員黃婉如今天在議會質詢時開第一槍，痛斥勞動局門戶大開，就算擔心違法，也可以利用加分方式彌補；隨後魯明哲出示六都比較表，發現各縣市招募清潔隊員都有設籍本地規定，只有桃園市沒有。

他說，桃園市今年招募300名清潔隊員，結果報名者中有386人非桃園籍，詢問環保局緣由獲得的回覆是「依照勞動局指示辦理，擔心涉及就業歧視」，要這樣說的話，豈不是其他五都公然違法？

魯明哲表示，就業服務法的規定中，是指不得以「籍貫與出生地」，又不是說「戶籍」，招聘清潔隊員運用的是市府預算，卻把工作機會拱手讓人很不應該，梁為超也附和說，這樣的設限讓市民情何以堪？

王安邦表示，工作能力與戶籍無關，建議環保局可幫桃園市民加分，就沒有違法疑慮，對此爭議也會請勞動部釋疑。