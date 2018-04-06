訪浪漫台三線嚐美食 賴揆戲稱「寓政於樂」

2018-04-06 15:34

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕行政院長賴清德今天在發言人徐國勇、客委會主委李永得的陪同下，走訪位於浪漫台三線上的新竹縣橫山鄉、峨眉鄉，受到熱情歡迎的他開心品嚐了客家菜包和當地產的紅茶、果汁，戲稱這趟行程是「寓政於樂」。

賴清德上午先參訪就在省道台三線路旁的「新竹縣台三線駐地工作站」，聽取「台三線文藝復興運動計畫」執行長曾綉雅的簡報，並與當地志工交流，且欣賞台三線石拱橋攝影展，中午到峨眉鄉十二寮休閒農業區了解「客庄青年返鄉工作成果」。

新竹縣政府秘書長蔡榮光說，新竹縣的台三線駐地工作站是客委會補助成立的，去年5月開幕後透過客家打逗敘、庶人文化展、講古打擂台、ivoting、公民審議、社區亮點營造、緩緩生活節等，挖掘梳理台三線的文化底蘊，活絡沿線社區活力，帶動民眾參與願景的打造與公共事務參與。

賴清德說，浪漫台三線是客委會的主要業務，也是蔡英文總統的重要政策，藉由文化的保存發揚、環境的改造、產業的振興，讓地方找到光榮感，讓年輕人可以回來，讓地方的生活能夠越來越好。

賴清德也說，清明節假期他也想要到處走走看看，今天來是「寓政於樂」，一方面來瞭解目前政策推動的情況，一方面也感謝大家的努力，當然也希望讓全國的好朋友知道，其實浪漫台三線是非常值得旅遊的地方。